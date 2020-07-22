KMBB yol çizgilerini yeniliyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde bulunan yollarda yol çizgilerini yenileme çalışmalarına başladı.
KAHRAMANMARAŞ 22.07.2020, 17:41
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yeni ve eski yolların tamamında yol çizgilerini yenileme çalışmalarına başladı.
KMBB Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Hanefi Mahçiçek Bulvarı, Şekerdere Bulvarı ve Azerbaycan Bulvarında termoplastik yol çizgisi çalışmalarının yanı sıra yaya geçitlerinin de boyama çalışmalarını tamamladılar.
Ekipler, trafiği aksatmamak adına gece trafik yoğunluğunun az olduğu saatlerde yol çizgi çalışmalarına devam ediyorlar.
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