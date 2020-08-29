KMBB’den Avkasrı Yolunda sathi kaplama
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında il genelinde başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 29.08.2020, 09:54
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KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Onikişubat İlçesi Avkasrı (Avgasır) Mahallesinde sathi kaplama çalışmalarına başladı.
Ekipler Andırın yol ayrımından başlamak üzere Avkasrı Mahallesine ulaşımı sağlayan 8 m. genişliğinde 10 km. uzunluğundaki yolda sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor.
Yollarının sathi kaplama yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Avkasrı Mahallesi sakinleri, yazın tozdan kışın çamurdan kurtulduklarını ifade ederek teşekkür ettiler.
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