KMBB’den Dönüklü’ye kilit parke!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını il genelinde sürdürüyor.

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Onikişubat İlçesi Dönüklü Mahallesinde kilit parke döşeme çalışmalarına devam ediyorlar.

Ekipler Dönüklü Mahallesinde 1600 metrekare kilit parke döşeme çalışmalarına başladılar. Çalışmaların tamamlanması ile Dönüklü Mahallesi sakinleri daha rahat bir ortamda ulaşım imkanına kavuşacaklar.