KMBB’den karasinek mücadelesi!

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat bir Kurban Bayramı geçirebilmeleri için, karasinek ve benzeri vektörlerle mücadeleye devam ediyor.

KMBB Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satışı yapılan alanlarla birlikte bütün çöp konteynerlerini karasinek ve diğer vektörlere karşı ilaçlıyor.

Ekipler yaklaşan Kurban Bayramına hazırlık çalışmaları kapsamında tüm ilçelerde bulunan çöp konteynerlerinde, artması öngörülen karasinek ve diğer vektörlere karşı temizlik, dezenfekte ve ilaçlama yapmaya devam ediyor.