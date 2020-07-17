KMBB’den Kızkapanlı’ya sathi kaplama

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına il genelinde aralıksız olarak devam ediyor.

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Pazarcık ilçesi, Kızkapanlı Grup Yolu’nda 11 km. uzunluğunda 8 m. genişliğinde sathi asfalt kaplama çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kızkapanlı Mahalle Muhtarı Salman Ulukütük çalışmalardan oldukça memnun olduğunu ifade ederek teşekkür etti.