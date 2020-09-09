KMBB’den, Şahinkayası yoluna asfalt

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde sürdürdüğü yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Onikişubat İlçesi Şahinkayası Mahallesi yolunda filler serim ve sıkıştırma çalışmalarına başladı.

Ekipler 3 km. uzunluğunda 6 m. enindeki yolda filler seriminin ardından sathi kaplama çalışmalarına başlayacaklar.

Yaklaşık 3 bin nüfusun yaşadığı Şahinkayası Mahallesi’nde yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Muhtar Şişman: “Dönüş hızlı oldu”

Büyükşehir Belediyesinin, müracaatlarına hızlı bir şekilde dönüş yaptığını belirten Şahinkayası Mahallesi Muhtarı Hasan Şişman; “Bu yolumuzun sıkıntılarını gidermek adına Büyükşehir Belediyemize müracaat ederek konuyu belirttik. Bugün itibarıyla çalışmalar başladı. Ayrıca, 20 kilometre uzaklıktan mahallemize, Sayın Başkanımız Hayrettin Güngör'ün talimatıyla şebeke hattı çekilerek su sorunumuz da yakın bir dönemde bitti. ‘Yol medeniyettir, su hayattır’ anlayışıyla hizmet veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör ve çalışma arkadaşlarına şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum.” dedi.