KMBB’den trafik işaret levhaları çalışması
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (KMBB) yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında yapımı tamamlanan yollarda trafik işaret levhalarının montajını yapıyor.
KAHRAMANMARAŞ 04.07.2020, 09:41 04.07.2020, 09:49
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Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri Andırın İlçesi Darıovası-Boynuyoğunlu grup yolunda trafik işaret levhalarının bakım ve onarımı yaparak eksiklerini tamamladı. Aynı yolda sathi kaplama çalışmaları devam eden güzergahta çalışmaların tamamlanmasının ardından eksik olan trafik işaret levhalarının montajı yapılacak.
Ekipler aynı zamanda Onikişubat İlçesi’nde Özbaş Kavşağında da akıllı kavşak sistemini hizmete sundular.
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