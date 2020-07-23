KMBB’nin yaz programları devam ediyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yaz ayları kapsamında Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde programlarına devam ediyor.

KMBB Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde hafta sonu bir dizi etkinlikler düzenlenecek.

Tarihi Maraş Kalesi’nde Resim Çalışması, Ok Atma Etkinliği, Mehter Konseri ve Türk Halk Müziği Konseri olmak üzere dört ayrı program gerçekleştirilecek.

8-12 Yaş Grubuna yönelik Haydi Çocuklar Kalede Resim Yapıyoruz programı 25 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00-17.00 arasında Ressam Sait Işık ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek.

Geleneksel Türk Okçuluk etkinliği ise 25-26 Temmuz Cumartesi-Pazar günleri saat 14.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek.

25 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’de KMBB Mehter Takımı tarafından Mehter Konseri, 26 Temmuz Pazar günü ise yine saat 18.00’de Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirilecek.

Tüm halkımızın davet edildiği etkinliklerde Türk Halk Müziği Konserinde Hatice Gökçeli sahne alacak.

Ayrıca çocuklar için Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde 25-26 Temmuz Cumartesi-Pazar günü saat 21.00’de Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu ve Kukla Gösterisi sergilenecek.