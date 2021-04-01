KMBGC’de Yeni Yönetim Belirlendi

Güçlü bir kent basını oluşturmak, gazetecileri cemiyet çatısı altında buluşturmak ve Kahramanmaraş basınının geleceğini daha iyi temeller üzerine kurmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’nde kongre heyecanı yaşandı. 4 yıldır başkanlık görevini ekibiyle birlikte başarılı bir şekilde sürdüren Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Arslan Deveboynu, olağan genel kurulda başkanlığa bir kez daha aday oldu. Özel İdare İş Merkezi’ndeki dernek binasında pandemi tedbirlerine riayet edilerek yapılan ve tek liste ile gidilen kongrede Arslan Deveboynu, üyelerin oyunu alarak bir kez daha başkanlığa seçildi. Kongre sonrası yönetimiyle birlikte MADO Evi’nde bir araya gelen Başkan Deveboynu, yeni dönemde izleyecekleri yol haritası hakkında istişarelerde bulundu.

“İSTİŞAREYE HAZIRIZ”

Kongre sonrası yeni yönetimiyle buluşan Başkan Arslan Deveboynu, Kahramanmaraş’ın ve özellikle de gazetecilerin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. “Bize bu görevi bir kez daha verdiğiniz için teşekkür ederiz” diyen Başkan Deveboynu, “Bundan sonra bize düşen ne ise yolumuza devam edeceğiz inşallah. Kendi içimizde iyi bir yönetim oluşturduğumuza inanıyoruz. Nasıl şu anda Türkiye’nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı varsa bizimde kendi içimizde Kahramanmaraş olarak birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Sektörde olan herkesle istişareye hazırız. Bunun için kapımız ve gönlümüz herkese açık. Bugüne kadar bu tutumuzu sürdürdük, bundan sonrada sürdürmeye devam edeceğiz. Yönetim kurulumuzla birlikte ve üyelerimizle en iyisini yapmak için bu bayrağı aldık ve bu bayrağı taşımaya devam ediyoruz. İnşallah yönetimimizle en iyisini yaparız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Yeni Yönetimi şu isimlerden oluştu;

-Arslan Deveboynu Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi

-Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

-Mehmet Taş Marasgundem.com İmtiyaz Sahibi

- Ökkeş Saatçi Elbistan Kaynarca Gazetesi İmtiyaz Sahibi

-Mahmut Beyaz Manşet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

- Fatma Kösebalaban Yeşil Afşin Gazetesi İmtiyaz Sahibi

-Erol Öner Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı

-Mustafa Yüzbaşıoğlu Bugün Gazetesi İmtiyaz Sahibi

-Faruk Aktemur Bugün Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

BÜYÜKŞEHİR GAZETECİLER CEMİYETİ NEREYE ÜYEDİR?

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti; Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na bağlı Akdeniz Gazeteciler Federasyonu üyesidir.