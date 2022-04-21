KMESOB Başkanı Ahmet Kuybu çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor
Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği başkanı ve aynı zamanda başkan adayı Ahmet Kuybu çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.04.2022, 15:02 21.04.2022, 16:22
Kent gelinde faaliyet gösteren 41 esnaf odasının 2022’nin ocak ayında başlayan kongre süreci tamamlandı
Oda seçimleri sonrası gözler Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği başkanlığı seçimine çevrildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kuybu, “bu seçim 17 yıldır vermiş olduğumuz emeklerin tastiki olacağına inanıyorum.” Dedi.
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