KMESOB Başkanı Ahmet Kuybu, odaların kongre sürecini değerlendirdi
Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği KMESOB’a bağlı odalarda yeni yılın ilk günleri ile birlikte kongreler de tüm hızıyla devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.01.2022, 16:20 05.01.2022, 17:26
Kentte faaliyet gösteren 24 esnaf odası ile ilçelerdeki 16 esnaf odasını kongre heyecanı sararken, mevcut oda başkanlarının hemen hemen hepsinin de oda başkanlığına tekrar aday olmaları bekleniyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan KMESOB Ahmet Kuybu, esnaf odalarının kongre sürecini anlattı.
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