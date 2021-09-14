KMESOB Başkanı Ahmet Kuybu: 'Velilerimiz işi ehline bıraksınlar'
Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu, yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından tekrar başlayan yüz yüze eğitim dolayısıyla kontak çeviren okul servisçileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 14.09.2021, 15:55 14.09.2021, 17:30
Kuybu, Okulların başlamasından bu yana velilerin çocuklarını okullara kendi özel araçlarıyla bıraktığını ifade etti.
Bütün servis araçlarında hava sirkülasyonu sağlayan klima olduğunu ifade eden Kuybu, velilerin gözünün arkada kalamamasını istedi.
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