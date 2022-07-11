KMESOB'da bayramlaşma programı düzenlendi!
Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin geleneksel bayramlaşma merasimi büyük bir coşkuluyla gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ 11.07.2022, 16:00 11.07.2022, 19:02
Başkan Ahmet Kuybu’nun yanı sıra, oda yönetimi, esnaf odaları başkanları ve üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen merasimde bayram günlerinin neşesi ve birlikteliği hâkimdi.
Neşeli geçen törende tüm bir yılın bayram gibi olmasını dileyen oda başkanları birlik ve beraberlik görüntüsü sergilediler.
Programın ardından Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan KMESOB başkanı Ahmet Kuybu, tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramı mübarek olsun dedi.
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