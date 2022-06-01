KMESOB Danışmanı Mehmet Geçkil, programın esnaflara olan katkısını anlattı
Türkiye'de kaliteli çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla suriyeli ve ev sahibi toplulukların istihdama erişimlerinin kolaylaştırılması programı kapsamında basın toplantısı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 01.06.2022, 14:45 01.06.2022, 18:14
Burada açıklamalarda bulunan İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (IMEP) İl Temsilcisi Gül Ayşe Yetmez, örgün eğitim içerisinde yer alan çıraklık eğitiminin avantajlarına vurgu yaptı.
Konuşmasının devamında yetmez, çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla öğrencilerin, iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitimler almalarına katkı sağlayan en kapsamlı programlardan biri olduğunu ifade etti.
KMESOB Danışmanı Mehmet Geçkil ise, bu programın esnaflara olan katkısını anlattı.
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