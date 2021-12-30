KMTSO 2021 yılını çok verimli geçirdi

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Aksu Haber’e yaptığı açıklamada 2021 yılının pandemi koşullarına rağmen Kahramanmaraş ihracat potansiyelinin çağ atlamasında çok önemli bir yıl olduğunun altını çizdi.

Balcıoğlu konuşmasının devamında büyük hedeflerinin olduğunu ve bu hedeflere ulaşmak için herkesin canla başla çalıştığını belirtti.