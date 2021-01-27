KMTSO 27. Olağan toplantısını video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclisi 27. Olağan Toplantısını yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantı, video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 27.01.2021, 15:17
KMTSO 27. Olağan toplantısını video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun yanı sıra Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, Ocak ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.

Toplantıda, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları Meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ın ekonomide eskiye dönmeye başladığını ve lokomotif sektörlerin pandemiden daha az etkilendiğini söyledi.

Öksüz konuşmasında şu hususlara yer verdi: “Genel ekonomimiz pandemiden çok etkilendi. Özellikle turizm ve hizmet sektörleri daha fazla etkilendi. Biz Kahramanmaraş olarak bu sektörlerin içinde yoğun olmadığımız için bir noktada şanslıyız. Kendi sektörlerinden başta tekstilde birçok arkadaşımızın sektörü de gördüğüm kadarıyla çalışmayan fabrika yok, yavaş yavaş eskiye dönmeye başladık. Kahramanmaraş’ın lokomotifi biliyorsunuz önce tekstil sonra da çelik eşya. Yeni sektörlerimiz de oluşmaya başladı. Bu bakımdan pandemiden çok fazla diğer turizm ve hizmet sektörü ağırlıklı olan şehirler kadar etkilenmedik. Ama bu dönemleri iyi değerlendirmemiz lazım. Bu dönemlerde hızla değişen teknolojiye uygun yatırımlarımızı hiç aksatmayalım. Çünkü teknolojiye ayak uydurmamız şart sanayide. Bizim işimiz yoğun rekabet içerisinde burada rekabet gücümüzü tutabilmek için mutlaka en son teknolojiden istifade etmemiz lazım. Bizim tekstil makinelerinde de özellikle open-end’de büyük teknolojik değişimler oldu. Yeni makinelerde çok büyük enerji tasarrufu, işgücü tasarrufu var. Verimlilik çok yüksek. Bu dönemlerde bunlara daha çok zaman ayırmamız lazım. Ben 2021’den daha umutluyum. Hayırlı bir yıl olur ve sektörlerimiz de eski haline kavuşur diye umut ediyorum.”

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise Ocak ayı faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Balcıoğlu şöyle konuştu: “2020 yılının çok kısa bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Biz 2020 yılında Kahramanmaraş olarak 2019 yılında 926 milyon dolar ihracat yapmışken, 19. Sıradaydık, 2020 yılında 825 milyon dolar ihracat yaparak 20. sıraya geriledik. Bu çok az bir düşüş ama inşallah bu yıl bunu telafi edeceğiz. Ama iyi olan bir şey varsa Aralık ayında ihracatımızı %46 artırmışız. Demek ki bu yıla daha hızlı gireceğiz inşallah. Bizim ihracatımızda en çok artışla 15 milyon dolar artışla Irak birinci sırada, 7 milyon artışla Mısır ikinci sırada, 5,5 milyon artışla da Pakistan üçüncü sırada olmuş 2020 yılında. Sektör olarak da 8 milyon dolar artışla çimento birinci, 6 milyon dolar artışla çelik sektörümüz ikinci sırada, 2,3 milyon dolar artış ile hazır giyim ve konfeksiyon üçüncü sırada, 2 milyon dolar artışla kimyevi maddeler dördüncü sırayı oluşturmuş. Kahramanmaraş 2019 yılında 118 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, 2020 yılında 128 ülkeye ihracat gerçekleştirmiş. Bu da bizim yüz akımız. Gayreti olan, başaran tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

İhracat yapmayan firmamız kalmasın hedefiyle yola çıktıklarını anımsatan Balcıoğlu, “Bu yıl Ticaret Bakanlığımızın da bu konudaki desteği ile ihracat yapmayan firmamız kalmasın diye bir hedefle yola çıktık. Umarım başarırız. Neler yaptık; 70 tane tablet dağıttık, öğrencilerimize destek olalım istedik. Bunun bir kısmı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden geldi, bir kısmı bizim katkımızla oldu. Daha sonra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halk Bankası Genel Müdürü Osman Aslan Bey’le toplantı yapıp tüm sektörlerdeki meslek komitelerinden bize aktarılan sorunları ilettik. Tanıtımla ilgili, “yerel işletmene sahip çık” konusuyla ilgili TRT Çukurova Radyosu’nda röportaj yaptık. Türkiye Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Youtube kanalından iki saat süren canlı yayınında Kahramanmaraş’ı anlattım. Kahramanmaraş’ı bilen bir sürü insan bile tekrar Kahramanmaraş’a gelebilmek için can atıyor. Bunların dışında Ocak ayında Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanına pandemiden dolayı geç kaldığımız bir hayırlı olsun ziyaretimiz vardı. Başkana önce biz gittik sonra Başkanı Odamıza davet ettik. Sizlerin Meslek Komitelerinde bize aktardığınız tüm sorunlarınızı önce aktardık, sözlü olarak sunum yaptık. Özel sektörün ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ve verimliliğini arttırmak için yalın üretimle ilgili bir çalışma protokolü imzaladık. Irak pazarını çok önemsiyoruz. Karamandaki bisküvi üreten tesisleri saymazsanız Irak’ın aldığı her şeyi biz satabileceğiz. Önce Ticaret Ateşesi ile bir toplantı yaptık. Arkasından ben Başkonsolosu ziyarete gittim, Sayın Başkonsolos eşiyle birlikte buraya geldi ve şehrimizi gezdi. Ona tekstil sektörü ve metal sektörü ile ilgili sektörlerimizden örnekler gösterdik. İki yazılım firmasının devletin işlerini alabilmek için taleplerini bizzat burada Başkonsolosa teslim ettirdik. Başkonsolos da çok mutlu oldu, arkadaşlarımız da mutlu oldu. İnşallah bu yıl, Irak pazarına mal satacağız, o pazarda biz de olacağız. Son olarak da geçen hafta milletvekillerimiz, İl Başkanımızın daveti ile geldi ve onlara Kahramanmaraş’ı anlattık. İki elzem konumuz daha önce konuştuğumuz, yatırım yerimiz yok, bizim çok hızlı yatırım yeri üretmemiz gerektiğini ve havaalanı meselesini, uçak seferlerini anlattık.” şeklinde konuştu.

#Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası #KMTSO #KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz #Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Ocak 2021
İmsak 06:09
Güneş 07:33
Öğle 12:50
İkindi 15:33
Akşam 17:57
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 19 40
3. Leicester City 19 38
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 17 32
8. Arsenal 20 30
9. Aston Villa 17 29
10. Chelsea 19 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Crystal Palace 20 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13