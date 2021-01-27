KMTSO 27. Olağan toplantısını video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun yanı sıra Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, Ocak ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.

Toplantıda, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları Meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ın ekonomide eskiye dönmeye başladığını ve lokomotif sektörlerin pandemiden daha az etkilendiğini söyledi.

Öksüz konuşmasında şu hususlara yer verdi: “Genel ekonomimiz pandemiden çok etkilendi. Özellikle turizm ve hizmet sektörleri daha fazla etkilendi. Biz Kahramanmaraş olarak bu sektörlerin içinde yoğun olmadığımız için bir noktada şanslıyız. Kendi sektörlerinden başta tekstilde birçok arkadaşımızın sektörü de gördüğüm kadarıyla çalışmayan fabrika yok, yavaş yavaş eskiye dönmeye başladık. Kahramanmaraş’ın lokomotifi biliyorsunuz önce tekstil sonra da çelik eşya. Yeni sektörlerimiz de oluşmaya başladı. Bu bakımdan pandemiden çok fazla diğer turizm ve hizmet sektörü ağırlıklı olan şehirler kadar etkilenmedik. Ama bu dönemleri iyi değerlendirmemiz lazım. Bu dönemlerde hızla değişen teknolojiye uygun yatırımlarımızı hiç aksatmayalım. Çünkü teknolojiye ayak uydurmamız şart sanayide. Bizim işimiz yoğun rekabet içerisinde burada rekabet gücümüzü tutabilmek için mutlaka en son teknolojiden istifade etmemiz lazım. Bizim tekstil makinelerinde de özellikle open-end’de büyük teknolojik değişimler oldu. Yeni makinelerde çok büyük enerji tasarrufu, işgücü tasarrufu var. Verimlilik çok yüksek. Bu dönemlerde bunlara daha çok zaman ayırmamız lazım. Ben 2021’den daha umutluyum. Hayırlı bir yıl olur ve sektörlerimiz de eski haline kavuşur diye umut ediyorum.”

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise Ocak ayı faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Balcıoğlu şöyle konuştu: “2020 yılının çok kısa bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Biz 2020 yılında Kahramanmaraş olarak 2019 yılında 926 milyon dolar ihracat yapmışken, 19. Sıradaydık, 2020 yılında 825 milyon dolar ihracat yaparak 20. sıraya geriledik. Bu çok az bir düşüş ama inşallah bu yıl bunu telafi edeceğiz. Ama iyi olan bir şey varsa Aralık ayında ihracatımızı %46 artırmışız. Demek ki bu yıla daha hızlı gireceğiz inşallah. Bizim ihracatımızda en çok artışla 15 milyon dolar artışla Irak birinci sırada, 7 milyon artışla Mısır ikinci sırada, 5,5 milyon artışla da Pakistan üçüncü sırada olmuş 2020 yılında. Sektör olarak da 8 milyon dolar artışla çimento birinci, 6 milyon dolar artışla çelik sektörümüz ikinci sırada, 2,3 milyon dolar artış ile hazır giyim ve konfeksiyon üçüncü sırada, 2 milyon dolar artışla kimyevi maddeler dördüncü sırayı oluşturmuş. Kahramanmaraş 2019 yılında 118 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, 2020 yılında 128 ülkeye ihracat gerçekleştirmiş. Bu da bizim yüz akımız. Gayreti olan, başaran tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

İhracat yapmayan firmamız kalmasın hedefiyle yola çıktıklarını anımsatan Balcıoğlu, “Bu yıl Ticaret Bakanlığımızın da bu konudaki desteği ile ihracat yapmayan firmamız kalmasın diye bir hedefle yola çıktık. Umarım başarırız. Neler yaptık; 70 tane tablet dağıttık, öğrencilerimize destek olalım istedik. Bunun bir kısmı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden geldi, bir kısmı bizim katkımızla oldu. Daha sonra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halk Bankası Genel Müdürü Osman Aslan Bey’le toplantı yapıp tüm sektörlerdeki meslek komitelerinden bize aktarılan sorunları ilettik. Tanıtımla ilgili, “yerel işletmene sahip çık” konusuyla ilgili TRT Çukurova Radyosu’nda röportaj yaptık. Türkiye Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Youtube kanalından iki saat süren canlı yayınında Kahramanmaraş’ı anlattım. Kahramanmaraş’ı bilen bir sürü insan bile tekrar Kahramanmaraş’a gelebilmek için can atıyor. Bunların dışında Ocak ayında Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanına pandemiden dolayı geç kaldığımız bir hayırlı olsun ziyaretimiz vardı. Başkana önce biz gittik sonra Başkanı Odamıza davet ettik. Sizlerin Meslek Komitelerinde bize aktardığınız tüm sorunlarınızı önce aktardık, sözlü olarak sunum yaptık. Özel sektörün ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ve verimliliğini arttırmak için yalın üretimle ilgili bir çalışma protokolü imzaladık. Irak pazarını çok önemsiyoruz. Karamandaki bisküvi üreten tesisleri saymazsanız Irak’ın aldığı her şeyi biz satabileceğiz. Önce Ticaret Ateşesi ile bir toplantı yaptık. Arkasından ben Başkonsolosu ziyarete gittim, Sayın Başkonsolos eşiyle birlikte buraya geldi ve şehrimizi gezdi. Ona tekstil sektörü ve metal sektörü ile ilgili sektörlerimizden örnekler gösterdik. İki yazılım firmasının devletin işlerini alabilmek için taleplerini bizzat burada Başkonsolosa teslim ettirdik. Başkonsolos da çok mutlu oldu, arkadaşlarımız da mutlu oldu. İnşallah bu yıl, Irak pazarına mal satacağız, o pazarda biz de olacağız. Son olarak da geçen hafta milletvekillerimiz, İl Başkanımızın daveti ile geldi ve onlara Kahramanmaraş’ı anlattık. İki elzem konumuz daha önce konuştuğumuz, yatırım yerimiz yok, bizim çok hızlı yatırım yeri üretmemiz gerektiğini ve havaalanı meselesini, uçak seferlerini anlattık.” şeklinde konuştu.