KMTSO Başkanı Balcıoğlu gündemi değerlendirdi!

Aksu Haber Müdürü Murat Eğridağ’ın Moderatörlüğünde gerçekleşen programda Başkan Balcıoğlu, Maraş Gündem İmtiyaz Sahibi Mehmet Taş Ve Dünya Gazetesi İl Temsilcisi Ali Eskalen’in sorularını cevapladı.

Programda Başkan Balcıoğlu, şehrin havalimanı sorunuyla çok yakından ilgilendiği için “Mahir Ünal Bey’e ve danışmanı Mehmet Bey’e teşekkür ederim” dedi.

Konuşmasının devamında Balcıoğlu, kodlama okulunun şehrimize ve gençlere olan kazanımlarını da anlattı.