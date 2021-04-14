KMTSO Başkanı Balcıoğlu: İlimiz ihracatını arttıran 10 il arasına girdi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, BloombergHT’nin canlı yayınına konuk oldu. Balcıoğlu, “ Kahramanmaraş ihracatı artan 10 il arasına girdi ve geçen yılın Mart ayına göre artış gösterdi” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 14.04.2021, 10:33 14.04.2021, 11:47
KMTSO Başkanı Balcıoğlu: İlimiz ihracatını arttıran 10 il arasına girdi

KMTSO Başkanı Balcıoğlu, konuk olduğu televizyon kanalında Kahramanmaraş’ın sanayi üretimi hakkında bilgiler verdi. Balcıoğlu, “Sanayi üretimi Kahramanmaraş için iyi halde gidiyor. Ancak bir sürü aksaklığı da beraberinde yaşıyoruz. Mart ayında Kahramanmaraş ihracatı artan 10 il arasına girdi ve geçen yılın Mart ayına göre artış gösterdi. Bunlar bizi sevindirdi ama bununla birlikte bir sürü olumsuzluk da yaşadık. Bu olumsuzluklar olmasaydı, belki de ihracatımız yüzde 100 olarak artış yaşayacaktı. Dünya ne olduğu bilinmeyen bir virüs ile mücadele ediyor” dedi.

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“SORUNLARI AŞIYORUZ”

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de pandemiden etkilendiğini dile getiren Balcıoğlu, şunları dile getirdi: “Çelik sektörü Kahramanmaraş’ın en gelişmiş sanayi sektörlerinden biridir ancak şu anda cam kapak bulamadığı için hazır tencereyi gönderemedi. Aynı şekilde tekstilde elastik iplik bulamadığımız için örgüyü, dokumayı yapamadık. Talep vardı ancak bu talebi karşılayamadık. Bu tür sorunları aştığımız zamanda bu sefer de döviz sorunu yaşıyoruz. Ama bunları aşıyoruz ve aşılmayan problemlerde de değil. Hammadde konusunda Çin’in çok çektiği ve stok yaptığı konusunda duyumlar alıyoruz. Ama bu stokları bunlar çekince piyasada da mal bulunmuyor. Piyasa malaları yavaş yavaş ortaya çıkartıyor. Dolayısı ile bizim en büyük dayanağımız gücümüz ve inancımızdır.”

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“AVRUPA’DAN TALEPLER ARTTI”

Koronavirüs salgını sonrası Avrupalı şirketlerin Çin pazarından Türkiye pazarına yöneldiğini söyleyen Şahin Balcıoğlu, “Pandemi sonrası siparişler Çin’den Türkiye’ye kaydı. 2 ana sektörde bunu söyleyebiliriz. Çelik sektöründe Avrupa bizden fiyat bile almazken, şimdi mal talep etmeye başladı. Aynı şekilde tekstilde de uluslararası şirketler Türkiye’ye gelmeye başladı ve bu durum ihracatın artmasına neden oldu. Eğer bu insanlar bize gelmişse, bizler üreticiler olarak bu alıcıları burada tutmamız gerekiyor. Buradan gidip başka yerlere giderlerse o alıcıları geri getirmemiz zor olur” diye konuştu.

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