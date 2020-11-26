KMTSO Başkanı Balcıoğlu: Kahramanmaraş Türkiye ekonomisinde öncü bir il

Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Asilhan Yılmaz’ın sunumuyla Gündem Programının canlı yayın konuğu oldu.

KAHRAMANMARAŞ 26.11.2020, 11:19 26.11.2020, 20:16
KMTSO Başkanı Balcıoğlu: Kahramanmaraş Türkiye ekonomisinde öncü bir il

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, programında yaptığı açıklamasında; pilot iller arasında yer alan Kahramanmaraş’ın, üretim ve ihracattaki başarı grafiğini yükselterek ekonomide daha büyük başarı hikayeleri yazacağını söyledi.

Balcıoğlu şöyle konuştu: “Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı İhracata İlk Adım Programı kapsamında, üretim kapasitesi ve ürün kalitesi ile ihracat potansiyeline sahip bulunan ancak yeterli ihracat kabiliyetini kazanamamış firmalarımızın desteklenmesi için atılan adımlar ilimizin ve ülkemizin kalkınması adına bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. İnanıyorum ki, “81 İlde İhracata İlk Adım Programı” kapsamında pilot iller arasında yer alan Kahramanmaraş, üretim ve ihracattaki başarı grafiğini yükselterek ekonomide daha büyük başarı hikayeleri yazacaktır”.

Program kapsamında, firmalara özel ihtiyaç analizi ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütüleceğini söyleyen Balcıoğlu şöyle devam etti: “Firmalarımıza bilgiyi sunmanın ötesinde birebir destekle ihracata hazırlayacağız. Firmalara özel olarak hazırlanan çalışma programı ile firmalara özel danışmanlık hizmeti verilecek. Şehrimizde yeni ihracatçı firmalarımız oluşacak. Kahramanmaraş 1 milyar dolar ihracata sahip iller arasında yer alıyor. Ekim ayı itibariyle pandemi dönemindeki ihracat düşüşünü yeniden toparladık. Bu program ile üretim ve ihracatta önemli bir sıçrama sağlanacak. Bu, istihdama da katkı sağlayacak. Böylesine önemli bir programda Kahramanmaraş’ın pilot iller arasında yer alması şehrimizin potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu itibarla, ilimiz iş dünyası adına, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’a, Kahramanmaraş Milletvekillerimiz Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, M. Cihat Sezal ve Habibe Öçal’a teşekkür ederim.” dedi.

#Kahramanmaraş #KMTSO Başkanı Balcıoğlu
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 26 Kasım 2020
İmsak 05:51
Güneş 07:17
Öğle 12:25
İkindi 15:01
Akşam 17:23
Yatsı 18:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7