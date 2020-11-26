KMTSO Başkanı Balcıoğlu: Kahramanmaraş Türkiye ekonomisinde öncü bir il

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, programında yaptığı açıklamasında; pilot iller arasında yer alan Kahramanmaraş’ın, üretim ve ihracattaki başarı grafiğini yükselterek ekonomide daha büyük başarı hikayeleri yazacağını söyledi.

Balcıoğlu şöyle konuştu: “Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı İhracata İlk Adım Programı kapsamında, üretim kapasitesi ve ürün kalitesi ile ihracat potansiyeline sahip bulunan ancak yeterli ihracat kabiliyetini kazanamamış firmalarımızın desteklenmesi için atılan adımlar ilimizin ve ülkemizin kalkınması adına bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. İnanıyorum ki, “81 İlde İhracata İlk Adım Programı” kapsamında pilot iller arasında yer alan Kahramanmaraş, üretim ve ihracattaki başarı grafiğini yükselterek ekonomide daha büyük başarı hikayeleri yazacaktır”.

Program kapsamında, firmalara özel ihtiyaç analizi ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütüleceğini söyleyen Balcıoğlu şöyle devam etti: “Firmalarımıza bilgiyi sunmanın ötesinde birebir destekle ihracata hazırlayacağız. Firmalara özel olarak hazırlanan çalışma programı ile firmalara özel danışmanlık hizmeti verilecek. Şehrimizde yeni ihracatçı firmalarımız oluşacak. Kahramanmaraş 1 milyar dolar ihracata sahip iller arasında yer alıyor. Ekim ayı itibariyle pandemi dönemindeki ihracat düşüşünü yeniden toparladık. Bu program ile üretim ve ihracatta önemli bir sıçrama sağlanacak. Bu, istihdama da katkı sağlayacak. Böylesine önemli bir programda Kahramanmaraş’ın pilot iller arasında yer alması şehrimizin potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu itibarla, ilimiz iş dünyası adına, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’a, Kahramanmaraş Milletvekillerimiz Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, M. Cihat Sezal ve Habibe Öçal’a teşekkür ederim.” dedi.