KMTSO Başkanı Balcıoğlu Kahramanmaraş’ın ekonomisini anlattı

Kahramanmaraş’ın tanıtımına büyük katkı sağlayan Başkan Balcıoğlu Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı Celal Toprak ve Ekonomi Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan ile zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Başkan Balcıoğlu konuşmasında ölmeden eğer cennete gitmek istiyorsanız gideceğiniz yer kahramanmaraş’tır ifadelerini kullandı.