KMTSO Başkanı Balcıoğlu'ndan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı!
Kahraman şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıl dönümünde KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu tüm Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş bayramını kutladı.
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2022, 12:32
Başkan Balcıoğlu konuşmasının devamında birlik ve beraberlik mesajları verdi.
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