KMTSO Başkanı Balcıoğlu: Pandemiye rağmen üretiyoruz

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Bloomberg Televizyonu’nda yayınlanan Fokus programında Kahramanmaraş ekonomisi hakkında bilgiler verdi. Balcıoğlu, “Ticaret sürekli değişiyor ve yeni şeyler konuşuluyor. Bazen iniyor, bazen de çıkıyor. Biz buna alıştık herhalde. Kahramanmaraş ekonomisi bu sorunları çok sıkıntı yaşamadan bertaraf etmeyi başarıyor diye düşünüyorum. Etkileniyor muyuz, evet etkileniyoruz. Çünkü doların hareketi aldığımız mallarla ilgili bizi ciddi şekilde sıkıntıya sokuyor çünkü pamuğu biz yurtdışından alıyoruz. Paslanmaz çeliğin ana ham maddesini yurtdışından ithal ediyoruz ve bu da dolayısı ile bizi etkiliyor. Ama satarken de daha yüksek fiyatlara satabiliyoruz. Bu dengeler zaman zaman değişiyor” dedi.

“PANDEMİYE RAĞMEN ÜRETİYORUZ”

Kahramanmaraş’ta 2 bin sanayi tesisinin olduğunu ve pandemiye rağmen bu sanayi kuruluşlarının hızlı bir şekilde çalışıp üretimlerine devam ettiğini ifade eden Balcıoğlu, şunları dile getirdi: “380 ihracatçı firmamız var, bu firmalar da 130 ülkeye ihracat yapıyor. Kahramanmaraş’ın üretiminin tamamına yakını şehir merkezinde yapılıyor. Şehrimiz kuyumculuk sektöründe altın işlemede Türkiye’nin sayılı büyük ili konumunda. Kadın ayakkabısı imalatında Türkiye’nin ikinci ili. ISO 9000’de, ISO 1000 firma listesinde 26 şirketi bulunan, kırmızı biberin yüzde 60’ını üreten, Türkiye’deki kağıdın yüzde 20’sini üreten, çimentonun yüzde 10’unu üreten, tekstilin yüzde 36’sını üreten ki bu üretim dünyanın yüzde 2’sine tekamül eden bir rakam. Biz iddia ediyoruz ki bütün evlerde bulunan mutfaklardaki tencere, tavaların 3 tanesinin 2 tanesini mutlak biz yapmışızdır ve piyasanın yüzde 75’i Kahramanmaraş’ın üretiminin ve çalışmasının bir sonucu. Kahramanmaraş yalnızca ekonomi değil, bu şehir milli ve manevi değerlerine bağlı Necip Fazıl’ın, Aşık Mahsini’nin, Erdem Beyazıt’ın şehri ve bir edebiyat şehri Kahramanmaraş. Geçen yılın istihdamı ile kıyasladığımızda yüzde 22 istihdam artışımız oldu. Pandemiye rağmen 160 bin kayıtlı istihdamımız var ve ihracatımızı Nisan ayında yüzde 54, Mayıs ayında yüzde 36,5 düşmemize rağmen bir önceki yıla yakın yüzde 7 düşüş ile sağlamışız. Bu yıl kendimize koyduğumuz hedef 1 buçuk milyar dolarlık ihracat yapmak. Bu yolda yürüyoruz ve bu rakamlarımız bu hedefi aşacağımızı gösteriyor. Ama yılın daha çok başındayız ve neler olacak neler yaşayacağız bilmiyoruz. Bizim iki tane ana sektörümüz var. Birisi çelik, diğeri ise tekstil. İkisi de moda ile ilgili, ikisi de her zaman yeni olmak durumunda. Bunlar için hep yeni yatırımlar hep yeni tasarımlara ihtiyacımız var. Pandemiye rağmen çalışıyoruz, üretiyoruz ve ekonomiye katkıda bulunmaya çalışıyoruz.”