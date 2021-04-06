KMTSO Başkanı Balcıoğlu: Tek düşüncemiz üretmek ve ülkemize faydalı olabilmek

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, EKOTÜRK kanalının canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Balcıoğlu, “Tek düşüncemiz üretmek ve bu ülkeye faydalı olabilmek” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 06.04.2021, 17:36 06.04.2021, 18:47

KMTSO Başkanı Balcıoğlu, EKOTÜRK kanalının canlı yayınına katılarak Kahramanmaraş’ın ekonomisi hakkında bilgiler verdi.

Balcıoğlu konuşmasında, “Kahramanmaraş’ta Türkiye iplik üretiminin yüzde 36’sı üretiliyor. Bu rakam dünya üretiminin yüzde 2’sine tekabül ediyor. Paslanmaz çelik ithalatının yüzde 48’i Kahramanmaraş’ta bulunuyor. Bu züccaciye pazarında tencere, tava olarak yapılır ve Türkiye’deki züccaciye pazarının yüzde 76 Pazar payı Kahramanmaraş’ta bulunuyor. Övünerek söylüyoruz ki, evinizde bulunan 3 tane tencere ve tavanın 2 tanesini biz yaptık. Örme kumaşın Türkiye’deki yüzde 16’sını üretiyoruz, dokuma kumaşın Türkiye’deki üretiminin yüzde 15’ini biz üretiyoruz. Bunun dışında altın işlemeciliğinde İstanbul Kapalı Çarşı’dan sonra Türkiye’nin en büyük kenti konumundayız. Kadın ayakkabısı üretimi konusunda Türkiye’nin ikinci büyük kentiyiz. Bunun yanında biberimiz var. Ne kavuran ne de tatlı olan, mide ülserini tedavi eden bir biberimiz var. Sağlam Maraş biberi katkısız Maraş biberi mide ülserini tedavi edilmesinde kullanılan bir şeydir” dedi.

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“TEK DÜŞÜNCEMİZ ÜRETMEK”

Kahramanmaraş’taki üreticilerin iş odaklı çalıştığını ve bu yüzden ihracat kaleminin arttığını vurgulayan Şahin Balcıoğlu, şunları dile getirdi: “Biz daha önce karşılaştığımız sorunlar karşısında nasıl bir aksiyon alacağımızı, nasıl tavır alacağımızı biliyoruz. Biz işimizin başındayız. Geçen yıl 130 ülkeye ihracat yaptık. Kahramanmaraş’taki bütün üreticilerimiz canını dişine takarak bu 130 ülkeye ihracat yapıyor. Bu ihracatları da ürün kalitesi ile yapıyorlar. Bunun nedeni iş odaklı çalışmamız ve iş ahlakı ile ilgilidir. Tek düşüncemiz üretmek ve bu ülkeye faydalı olabilmek. Kısa çalışma ödeneği kesildi bunun il genelinde sıkıntı yaratacağını düşünüyoruz. Büyük işletmelerimiz için böyle bir problem yok. Neden yok? Çünkü Kahramanmaraş’ta 17 bin işletme var faaliyette olan, bu işletmelerin sadece 3 bin 750 tanesi, yani bütün işletmelerimiz 5’de 1’i kısa çalışma ödeneğinden istifade ediyor. Bunların çoğu nerdeyse tamamı KOBİ dediğimiz küçük işletmeler. Bizim bu konuda Bakanlığımıza tek önerimiz bu ödeneğin bir müddet daha devam etmesidir. Bu konuda zaten yazılı başvuruyu ilgili bakanlığa da ilettik.”

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“AVRUPALI ÇİN PAZARINDAN ÇEKİLİYOR”

Pandemiden dolayı tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Balcıoğlu, “Devlet tarafından verilen desteklerin tabi bizlere önemli derecede katkısı oluyor. Buraya verilen kira desteği İstanbul açısından bir anlam ifade etmeyebilir belki ama buradaki esnaflara bir nebze de olsa destek oluyor. Zor bir dönem ve pandemi denen şey ilk defa başımıza geldi. Neyi ne zaman yapacağımızı bilmiyoruz. Çok şükür bugüne kadar iyi geldik. İhracatımız neden bu kadar ileri noktalara geldi? Şimdi Çin çok uzak. Örneğin bir İtalyan Çin’den bir kumaş alsa, 3 ayda geliyor. Bu süre içerisinde gelmesi müşterinin kayba uğramasına neden oluyor, aynı zamanda 3 ay önce aldığı fiyatın aynı kalıp kalmaması da meçhul. O İtalyan bizi arıyor ve biz 15’nci günde o kumaşları İtalya’nın kapısına indiriyoruz. Çin’deki virüsten dolayı Avrupa o pazardan kaçmaya başladı. Avrupa o pazardan çıkınca bizlere yönelmeye başladı. Daha çok mal yapıyoruz, Daha kaliteli mal üretiyoruz” diye konuştu.

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KAHRAMANMARAŞ’IN KÜLTÜREL MİRASI

Canlı yayında Kahramanmaraş’ın kültürel mirasından da bahseden Balcıoğlu, bu konuda ise şunları aktardı: “Dünya Kültürel Mirası Yedek Listesi’nde Afşin’de Ashap-ı Kehf’imiz var. Ölmeden cennete gitmek istiyorsanız Kahramanmaraş gayet güzel bir yer. Hanımefendiler ve çocuklar genelde böceklerden korkarlar. Ama bir böcek var ki, bunu gören herkes eline almak isterler. Adı da uğur böceğidir. Kahramanmaraş’taki Uludaz bölgesinde Haziran’ın 10’u ile 15’i arasında uğur böceklerinin seremonisi yaşanır. Milyonlarca uğur böceğini orada görmeniz mümkündür. Başkonuş Yaylası’nda endemik bitkiler var. Yalnızca Başkonuş Yaylası’nda 2 bin 783 endemik bitki var. Bu rakam İngiltere’deki toplam endemik bitki sayısının iki katından fazla. Maraş’ta her 3 kişiden 4’ü şairdir. Bu söz Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir sözü ve ben bu sözü her yerde söyleyeceğimi kendisine ilettim.”

#Kahramanmaraş ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu #Ekotürk TV
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