KMTSO BAŞKANI Balcıoğlu, TOBB Genel Kurulu’na katıldı!

365 oda ve borsa temsilcilerinin katılımıyla her yıl mayıs ayı içinde toplanan türkiye odalar ve borsalar birliği’nin 76.- 77. genel kurulu elektronik ortamda gerçekleştirildi.





Genel Kurul Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Birlik Başkanının fiziki olarak katıldığı toplantıya, delegeler Online olarak katılım sağladı.

Toplantıya Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu da katıldı.



Başkan Balcıoğlu yapılan toplantıyı Aksu Haber’e değerlendirdi.