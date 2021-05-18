KMTSO Başkanı Balcıoğlu’ndan KAGİD’e ziyaret

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, KAGİD Başkanlığına seçilen Gazeteci Neşe Yıldızhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yıldızhan’a başarı temennisinde bulunan Balcıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası olarak dernek çalışmalarına katkı sunacaklarını belirtti.

Girişimci kadınların sayılarının artması, üretime ve istihdama katkı sunmalarını ülke ve şehir ekonomisi adına önemsediğini belirten Balcıoğlu; “Odamız bünyesinde, Başkanlığını Nazlı Ceylan Balduk Kurtul’ın yaptığı Kadın Girişimciler Kurulumuz var, çok da güzel projeler üretiyorlar. Ancak bunun olması başka bir kadın derneğine destek vermeyeceğiz anlamına gelmiyor. Kadınlarımızın yolunu açmak, girişimci kadınların sayılarının artması, üretime ve istihdama katkı sunmaları, karar alma mercilerinde yer almaları ülkemiz ve şehrimiz için çok önemli. Bu anlamda bizlerde destek olmamız gerektiği her an varız. Birlikte güzel projelere de imza atarız.” dedi.

Yıldızhan, Balcıoğlu’na nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı.

Kadınların yolunu açmak için atılan her adımın büyük anlam taşıdığını ifade eden Yıldızhan; “Bu anlamda sizlerin de bize vereceği desteği çok kıymetli buluyoruz. Ortak paydamız ülkemiz ve ülkemizin geleceği. Tam anlamıyla kalkınmamız için kadınıyla erkeğiyle üretime katkı sağlamak zorundayız. Umuyorum ki; bizlerde yapacağımız çalışmalarla kadınlarımızın hayatına dokunur ve başarıya giden yolu açarız” diye konuştu.