KMTSO'da, bayramlaşma programı düzenlendi
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “Geleneksel Bayramlaşma Töreni” gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 08.07.2022, 19:26 09.07.2022, 14:30
Oda fuaye alanında gerçekleşen bayramlaşma törenine Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Yönetim Kurulu, oda meclisi ve meslek komitelerinde görev yapan üyeler katıldı.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, burada yaptığı açıklamada, “tüm halkımızın kurban bayramı’nı tebrik ediyorum” sözlerine yer verdi.
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