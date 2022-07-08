KMTSO'da, bayramlaşma programı düzenlendi

Oda fuaye alanında gerçekleşen bayramlaşma törenine Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Yönetim Kurulu, oda meclisi ve meslek komitelerinde görev yapan üyeler katıldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, burada yaptığı açıklamada, “tüm halkımızın kurban bayramı’nı tebrik ediyorum” sözlerine yer verdi.