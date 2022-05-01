KMTSO'da “Geleneksel Bayramlaşma Töreni” gerçekleştirildi!

Oda fuaye alanında gerçekleşen bayramlaşma törenine Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Meclis Başkanı M.Hanefi Öksüz, Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Yönetim Kurulu, oda meclisi ve meslek komitelerinde görev yapan üyeler katıldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, burada yaptığı açıklamada, vurgu yaptı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı M.Hanefi Öksüz ise “Geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma törenimizi gerçekleştirdik. Tüm islam aleminin ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum” diye konuştu.