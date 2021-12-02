KMTSO'da ''Karbon Ayak İzi'' konulu seminer düzenlendi!
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Endüstri mühendisi Okay Kayanlı’nın katılımıyla “Yeşil mutabakatta enerji verimliliği” kapsamında karbon ayak izi konulu seminer düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 02.12.2021, 16:45 02.12.2021, 18:48
Kayanlı yaptığı seminerde, Paris Anlaşması ve yeşil mutabakat arasındaki ilişkiyi açıkladı.
“Üreticilerin, Döngüsel Ekonomi Eylem Planına uymalı” diyen Kayanlı hem bu plandan hem de üreticilerin karbon ayak izlerini neden hesaplamaları gerektiğinden bahsetti.
Seminerin ardından Aksu Haber’e düşüncelerini aktaran Endüstri Mühendisi Okay Kayanlı “Hem ilin, hem ülkenin, hem de sanayinin geleceği açısından oldukça verimli bir seminerdi. Katılanlara teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.
Namaz Vakti 02 Aralık 2021
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