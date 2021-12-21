KMTSO'da ''Kurumsallaşmada Yeni Nesil Liderlerin Rolü" konulu seminer düzenlendi

KMTSO Mehmet Balduk Meclis Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Adanalı, konuklara Kurumsallaşmada yeni nesil liderlerin rolünü ve tecrübelerini paylaştı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e özel konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “geleceğimizi emanet edeceğimiz bir sonraki neslin, yaptığı işte bilgi sahibi ve tecrübeli olması için bu tür programları yapmaya devam edeceğiz” dedi.