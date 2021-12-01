KMTSO'da "Sektörel Sohbetler" etkinliği düzenlendi!
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda, TOBB Türkiye Züccaciye Meclis Başkanı Murat Kolbaşı’nın katılımıyla "Sektörel Sohbetler" etkinliği düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 01.12.2021, 16:16 01.12.2021, 16:25
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda, TOBB Türkiye Züccaciye Meclis Başkanı Murat Kolbaşı’nın katılımıyla "Sektörel Sohbetler" etkinliği düzenlendi.
Kmtso Mehmet Balduk Meclis Salonu’nda düzenlenen etkinlikte kolbaşı konuklara, tecbürelerini, sektörle ilgili birikimlerini ve hayat hikâyesini anlattı.
Piyasalarla ilgili güzel bilgiler aldıklarını söyleyen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, davetimizi kırmayıp şehrimize geldiği için Murat Kolbaşı’na teşekkür ederim” dedi.
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