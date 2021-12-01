KMTSO'da “Yeşil mutabakatta enerji verimliliği” konulu seminer düzenlendi!

Seminerde açılış konuşmasını KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu yaptı.

“Enerjiyi verimli kullanılmasına gerekli önemi vermemiz gerekiyor” diyen Hürdoğan, seminerde verimli enerji kullanımına dikkat çekti.

Geçmişe baktığımızda Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlılığını belirli oranda azaltmış bir ülke olduğunu görüyoruz” diyen Hürdoğan yenilenebilir enerji kaynaklarının her geçen gün arttığını belirtti.

Doçent Doktor Ertaç Hürdoğan’ın Seminerin ardından düşüncelerini Aksu Haber’e anlattı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu seminer sonrası değerlendirmelerde bulundu.