KMTSO'dan orman yangınları sonrası fidan kampanyası!

Orman Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen fidan bağışına KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç Katılım Sağladı.

Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu yanan ormanlar için böyle bir kampanyayla destek vermek istediklerini kaydetti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise desteklerinden dolayı Başkan Balcıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.