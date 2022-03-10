KMTSO DOĞAKA arasında protokol imzalandı
Aksu, Erkenez ve Türkoglu-2 Organize Sanayi Bölgeleri(OSB) bölgelerindeki endüstriyel kaynaklı atık suya yönelik bir merkezi yönetim sisteminin geliştirilmesi, su kirliliğinin azaltılması ve su kaynaklarının korunması amacıyla kurulacak olan endüstriyel atık su arıtma tesisi protokolü imzalandı.
1404,74 hektar alanda yapılan Aksu, Erkenez, Türkoğlu-2 Organize Sanayi Bölgesini kapsayacak proje çerçevesinde 3 OSB'ye hitap edecek şekilde merkezi endüstriyel atık su arıtma tesisi kurulum fizibilitesi protokolü DOĞAKA Genel Sekreteri Vekili Oğuz Alibekiroğlu ve KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu tarafından karşılıklı olarak imzalandı ve çalışmalar başlatıldı.
İmzaların atılmasının ardından bir açıklama yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Kahramanmaraş’ı sanayii alanında bir üst seviyeye çıkaracak olan bu proje ve kurulacak tesis hakkında bilgiler verdi.
Daha sonra DOĞAKA Genel Sekreteri Vekili Oğuz Alibekiroğlu da prosedürlerin tamamlanmasının ardından OSB’ler için en büyük adımlardan birinin atıldığını ifade etti.
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