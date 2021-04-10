KMTSO; Gurme, Şef, Gazeteci ve Yazarlara Kahramanmaraş’ı adım adım gezdiriyor
Kentimizin kalkınması ve tanıtılması için yoğun çaba sarf eden KMTSO Yönetimi’nin girişimleriyle geçtiğimiz gün Kahramanmaraş’a gelen tanıtıcı gurmeler, şefler, gazeteciler ve yazarlar Kahramanmaraş’ı adım adım gezmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 10.04.2021, 11:33 10.04.2021, 13:57
KMTSO’nın davet ettiği misafirler yaşar pastanesinde ağırlanarak unutulmaz anlar yaşadı.
Burada dondurma kesme şovu yapan MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, Cüneyt Asan ve ekibini hayran bıraktı ve dondurma kestirdi.
Dondurma ve tatlı ikramlarının tadına bakan misafirler, Mado’ya tam puan verdiler.
MADO Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur, gelen misafirlerimiz, şehrimizin tanıtımında çok büyük rol oynuyor kendilerine teşekkür ederim dedi.
MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, Kahramanmaraş’ı tanıtmak için önce Türkiye içerisinde sonra yurt dışında hedeflerimize ulaşmak için yürüyoruz ifadelerine yer verdi.
Günaydın Et Ve Restoranlar Grubu Kurucu Ortağı Cüneyt Asan, MADO’nun Kahramanmaraş’ın bir değeri olduğunu söyledi.
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