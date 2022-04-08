KMTSO “HİSER” projesinin ihtiyaç analizi faaliyetlerini gerçekleştirdi!

Odaya kayıtlı bilişim, yazılım ve teknoloji firmalarının mevcut ve yeni pazarlarda gücü arttırmayı amaçlayan Kahramanmaraş bilişim teknolojileri kümesi projesi kapsamında firmalara eğitimler verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu: “Bilişim sektöründe de var olmak istiyoruz. Bu projeden çok umutluyuz.” İfadelerini kullandı