KMTSO ile Halkbank arasında imzalar atıldı!

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu burada yaptığı konuşmasında, “Bu protokol üyelerimizin daha rahat ve daha avantajlı kredi kullanma imkanlarını artıracak. Halkbank bize zaten çok fazla destek veren bir kurum. Bu sistem de bizim ticaretimizi daha çok kolaylaştıracak. Protokolümüzün şehrimizdeki ticaret insanlarına hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Halkbank Bölge Koordinatörü Aziz Arslan ise “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Halkbank Genel Müdürlüğü arasında imzalanan tedarik zincirinin finansmanına yönelik protokol imzalandı. Biz de Halkbank Gaziantep Bölge Müdürlüğü olarak bölgemizde yer alan ticaret ve sanayi odaları, borsalarla bu protokolü karşılıklı olarak imzalıyoruz. Protokolün amacı güvenli ticaretin yapılmasını sağlamak. İç piyasaya mal satan firmalarla ana bayii anlaşması yapıyoruz. O firmanın mal sattığı müşterilere de paraf ticari kart veriyoruz. Bu kartlarla müşteriler ana bayiden mal tedarikini sağlamaktadır. Ana bayi malını sattıktan sonra parasının tahsilatını garantiye almaktadır. Halkbank paranın vadesinde ödeneceğini garanti etmektedir. Malı alan müşteri de kredi kartının getirdiği avantajla istediği vadelerde mal tedarik etme imkânına kavuşmaktadır. Kart, çek senet gibi kullanılabiliyor. Kartın limiti sadece bir firmaya da mahsus kılınabiliyorlar.” diye konuştu.

Anlaşma ile satıcı ve alıcı firmalar için sağlanan avantajlar:

Satıcı firmalar, peşin, taksitli veya vadeli mal ve hizmet satışı ve müşterilerin nakit döngülerine göre 4 farklı modelde çoklu vadede POS ile satış yapma imkanı elde edecek.

Para transferi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile tahsilatın yapılması sayesinde operasyonel risk ve finansman maliyetleri ortadan kalkacak.

Sadece satıcı firma özelinde kullanılabilecek özel Paraf Ticari Kredi Kartı limiti ile satıcı firmaların tahsilatları güvence altına alınacak. Gerektiğinde kapalı devre çalışan, sadece üye iş yerinde geçerli limit tanımı ile müşteri sadakati sağlanacak.

POS satışlarından oluşan tutarların teminat olarak kabul edilmesiyle daha uygun maliyetli kredi imkanının yanı sıra muhasebe ve kayıt kolaylığı tanınacak.

Alıcı firmalar ise finansmana kolay erişim imkanı sağlarken, maliyetsiz, vadeli mal alma fırsatı elde edecek.

Mal ve hizmet alımlarında 540 güne varan taksit, vade veya esnek vade imkanının yanı sıra kredi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile kolay ve uygun maliyetli ticaret imkanı sağlanacak ve nakit taşıma riski gibi operasyonel riskler ortadan kalkacak.

Alıcılar, mal alım ve ödeme kayıtlarını düzenli olarak takip etme ve muhasebeleştirme kolaylığı elde edecek.