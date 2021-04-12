KMTSO Kahramanmaraş'ın Tanıtımı için yoğun mesai harcıyor
Kahramanmaraş Gastronomisinin yanı sıra doğası, kültürü ve tarihinin tanıtılması adına büyük gayret gösteren KMTSO alanında uzman gastronomi konusunda söz sahibi kişileri Kahramanmaraş’ta konuk etti.
Bu kapsamda içlerinde ünlü şeflerin, gurmelerin, gazeteci ve yazarların bulunduğu heyet ziyaretlerinin son gününde dünya çapında çok büyük bir üne sahip olan MADO’nun çiftliğini ziyaret ettiler.
Burada ilk olarak Kahramanmaraş’ın eşsiz yöresel lezzetlerinden oluşan bir kahvaltı yapan heyet tattıkları ürünlerin tadına doyamadı.
Ardından MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur ve yönetim kurulu üyesi Erdal Kanbur tarafından yapılan dondurma şovu hayretler içerisinde seyreden konuklar burada bulunan birbirinden güzel Kahramanmaraş lezzetlerini de tatma imkânı buldular.
KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Zabun ve Nazlı Ceylan Balduk Kurtul'un da katılım sağladığı Ziyaret de son olarak Kahramanmaraş dondurmasını dondurma yapan keçi sütünün üretildiği tesisi de ziyaret ederek burada önemli bilgiler alındı.
Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur sevdalarının Kahramanmaraş olduğunu ve her şeyi kent için yaptıklarını dile getirdi.
KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Zabun konukların Kahramanmaraş’a hayran kaldıklarını ve bütün dünyanın da bunu duyacağını söyledi.
KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ise dünyanın vazgeçemediği lezzet Maraş dondurmasının hammaddesi keçi sütü ve yöresel lezzetleri konuklara anlattıklarına dikkat çekti.
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