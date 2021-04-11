KMTSO Kahramanmaraş'ın Tanıtımı için yoğun mesai harcıyor

Burada misafirler öncelikle Başkonuş Yaylasının o kusursuz havasına hayran kaldı.

Birçok endemik bitkiyi bünyesinde barındıran ve göçmen kuşların uğrak yeri olan doğa harikası Başkonuş Yaylası’nın mimarı Serhan Erdoğanyılmaz, Cüneyt asan ve ekibine yayla hakkında bilgiler vererek gezdirdi.

Serin havanın altında yaylayı gezen misafirler, ateş başında andırın doktoru olarak bilinen yöreye ait tirşik çorbasının tadına bakarak yapımı hakkında bilgiler aldılar.

Daha sonra Burada kahramanmaraş’ın özelliklede gastronomi turizminin canlanması adına büyük emek sarf eden Süreyya Erdoğanyılmaz, misafirlere Şehrimize Ait Çeşitli Yöresel Yemeklerini Sergiledi.

Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, “Kahramanmaraş’ın harika doğasının içinde güzel yemeklerini tatmak bizleri çok mutluluk etti” dedi.

Kahramanmaraş’ın anlatılamayacağını belirten Anadolu Halk Mutfağı Dernek Başkanı Adnan Şahin, buraya gelip görülmesini istedi.

Başkonuş Yaylası’na hayran kaldıklarını belirten Günaydın Et ve Restoranlar Grubu Kurucu Ortağı Cüneyt Asan, emeklerinden dolayı yayla yönetimine teşekkür etti.

Süreyya Erdoğanyılmaz, “Kahramanmaraş’ın tanıtılması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Hukukçu, İnşaat Mühendisi, Araştırmacı-Yazar Serdar Erdoğanyılmaz, “son yıllarda Türkiye’nin dört bir yanında Kahramanmaraş konuşuluyor, tanıtım noktasında her zamankinden daha fazla gayret ettiğimize inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu, 3 günlük yoğun bir programla misafirlerimize Kahramanmaraş’ı tanıtıyoruz, bizlerde burada olmaktan mutluyuz gururluyuz” dedi.

KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, şehrimizin tanıtılmasında restoran ve konaklama işletmecilerine çok büyük görev düştüğünü söyledi.

Kahramanmaraş’ın tanıtımı için sürekli enerji harcayan Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’da, Başkonuş Yaylamızı çok güzel temsil ettik, emeği geçen herkese teşekkür ederim ”dedi

KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Zabun, “misafirlerimize şehrimizin hem yemeklerini hem de güzel yerlerini tanıttık, teşriflerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, kendi alanında uzman 16 kişiyi hızlı bir programla şehrimizi gezdirmek istedik, çok verimli geçti” dedi.