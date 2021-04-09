KMTSO, Kahramanmaraş’ın tanıtımı için yoğun mesai harcıyor!

Kahramanmaraş’ın tanıtımı ve gelişimi için çok büyük gayretler gösteren KMTSO bu kapsamda dünya çapında ünlü gurmeler, şefler, gazeteciler ve yazara Kahramanmaraş’ı anlattı.

Kahramanmaraş her alanda olduğu gibi turizm alanında da büyük gelişmeler kat ediyor. Bu kapsam da büyük gayretler gösteren KMTSO çeşitli etkinliklerle başta ülkemiz olmak üzere kenti dünyanın dört bit tarafına tanıtabilmek amacıyla çalışmalar yürütüyor.

KMTSO bu seferde Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ve KAGEGİK Başkanı Aykut Balcıoğlu’nun da eşliğinde dünya çapında ünlü gurmeler, şefler, gazeteciler ve yazarları Kahramanmaraş’ta misafir ederek onlara kenti tanıttı.

İlk olarak güne enfes paça çorbamızın tadına bakarak başlayan konuklar daha sonra Kahramanmaraş arkeoloji müzesini ziyaret etti.

Daha sonra ziyaretçiler Dulkadiroğlu belediyesinin Kahramanmaraş’a kazandırdığı mutfak müzesinde yöresel lezzetleri tatma imkânı buldular.

Ardından saray altı caddesi ve demirciler çarşını gezen konuklar daha sonra tarihi kapalı çarşı ile ziyaretlerine devam etti.

Geziler sonrası bir açıklama yapan KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kahramanmaraş’ı tanıtmanın ve anlatmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise kentin tanıtımı ve gelişimi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine dikkat çekerek bu tür etkinliklerin çok olumlu geri dönüşleri olduğunu vurguladı.