KMTSO Kahramanmaraş’ın yöresel ürünlerini tanıtıyor

YÖREX’in açılışını TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu birlikte yaptı. Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen YÖREX, yaklaşık 10 bin ürünü katılımcılarla buluşturdu. Fuara, 76 il ve KKTC'den 113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83'ü kadın olmak üzere 150 kooperatif ve 650'nin üzerinde firma katılım sağladı.

'Sizin Oraların Nesi Meşhur?', 'Bir Adımda Anadolu' sloganlarıyla ANFAŞ'da düzenlenen fuara, Türkiye'nin 81 ilinden milletvekilleri, vali, belediye başkanı ve yöneticiler ve yöresel ürünler pazarında faaliyet gösteren temsilciler katıldı.

Trendyol fuarın sponsoru olurken Carrefoursa, Migros, Metro, Özdilek, Ptt Avm, Hepsiburada, Gittigidiyor ve Getir gibi büyük ölçekli e-ticaret şirketleri katılımcılar arasında yer alıyor. Trendyol ve büyük e-ticaret şirketleri yerel firmalarla ticari görüşmelerde bulunuyor. Bu yolla tescilli ürünlerin internet üzerinden satışını artırmak, bununla birlikte yurtdışına açılmalarını ve dünyaya tanıtımını ve satışını sağlamak adına YÖREX önemli fırsatlar sunuyor.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu fuar hakkında yaptığı değerlendirmede, YÖREX’te Kahramanmaraş’ı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyleyerek, Kahramanmaraş’ın tescilli ürünlerinin tanıtımı için çalışmalarını sürdürdüklerini, bu alanda yeni nesil pazarlamaya geçişin başladığını ve bu fuarların yeni nesil pazarlama bakımından önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Balcıoğlu açıklamasında şöyle konuştu: “Köklü geçmişiyle, kültür ve doğal güzellikleriyle Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Kahramanmaraş, yöresel ürünleriyle de Türkiye’nin gözbebeğidir. ‘Maraş Dondurması’ ve ‘Maraş Biberi’ başta olmak üzere şehrimizin 18 tescilli ürünü bulunuyor. Bu ürünlerimizi tanıtmak amacıyla YÖREX fuarında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak yerimizi aldık. Ekonomisi büyük ölçüde tekstil sanayiine dayalı Kahramanmaraş’ın gıda başta olmak üzere yöresel ürünlerinin de marka gücünün artırılması ve pazar payının yükseltilmesi öncelikli hedeflerimizden bir tanesi. Fuar’da şehrimizi ve ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtmak üzere gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Ben, bu organizasyonu gerçekleştiren Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’ı tebrik ediyorum. Fuara destek veren TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. Burada Kahramanmaraş’ın kültürel, tarihi ve yöresel tüm değerlerini sergileyerek geçmişi ve geleceği ile kentimizi en güzel şekilde tanıtacağız.”