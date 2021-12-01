KMTSO Kasım Ayı meclis toplantısı yapıldı

Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Fuaye Alanında Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerinin Katılımıyla yapılan toplantı da Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da bir konuşma yaptı.

Vali Coşkun yaptığı açıklamada ülkemiz ve ilimizin ihracatta cumhuriyet döneminin en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekti.

Konuşmasının devamında Vali Ömer Faruk Coşkun salgın süreci boyunca istihdam ve büyümeye gösterdikleri katkıdan dolayı iş insanlarına teşekkür etti.