KMTSO “Kovan” uygulamasını tanıttı!

Kovan Sayesinde Esnafın Ve Fabrikaların Online Ortamda İletişime Geçerken Hem De Uygulamayı Kullanan Vatandaşlar İse Satın Almak İstediği Ürünü Kahramanmaraş'tan Alabilecekler.

Kovan'ı Tanıtan Kmtso Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Dinçer, Pandemide İnsanların Giyim, Yemek, Ticaret Gibi Birçok Alışkanlığının Değiştiğini, Bu Çerçevede Kendilerinin Kovan Uygulamasını Hayata Geçirdiklerini Söyledi.

Dinçer Son Olarak İşletmelerin Kovan Uygulamasına Nasıl Dahil Olacağını Paylaştı.