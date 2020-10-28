KMTSO Meclis Başkanı Öksüz, Kahramanmaraş’ın sanayi ve ticaret hayatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun yanı sıra Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, son ekonomik gelişmeler ve ‘yeni normal’ döneme ilişkin istişarede bulunuldu.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları Meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar, salgınına karşı alınan önlemler ile sektörlerin talepleri ve ekonomik hayata yönelik alınan tedbirler hakkında bilgilendirmede bulundu.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Kahramanmaraş’ın sanayi ve ticaret hayatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öksüz, tekstil sektörünün yanında farklı sektörlere yönlenmeliyiz. İlimizin kalkınmasını tek sektörle sağlayamayız. İş adamlarımızın şehir dışında yaptığı yatırımlara da destek olmalıyız.” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş’ta tekstil ihtisas gümrüğü açılması konusunda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Birliği ile müşterek çalışmaların devam ettiğini söyleyen Öksüz, “Bu konuda Oda olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Dövizdeki aşırı yükselmeler işletmelerimizin hesaplarını altüst ediyor. Sanayicilerimizin borç yükünü artırıyor. Moralimizi yüksek tutup, ihracata dönük üretim yapmalıyız. Yatırım heyecanımızı kaybetmemeliyiz.” dedi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise Ekim ayı faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Balcıoğlu şöyle konuştu: “Üyelerimizin bir araya geldiği ortak genişletilmiş meslek komitesi toplantıları yaptık. Bu toplantılarda sektörlerimizden gelen en önemli talep ekonomide normalleşme sonrası ertelenen vergi ve SGK ödemeleri için yapılandırma yapılması idi. Bunun için gerekli girişimleri yaptık ve bu talebimiz gerçekleşti. Başka bir genel sorun ise işçilerin temaslı olarak birbirlerini yazdırmaları sonucu tüm sektörde iş gücü kaybı oluşması. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz. Salgının meslek hastalığı olmadığını vurgulamaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş’ta yatırımlar yeri olmamasından dolayı yeni yatırımlar alanlarının oluşturulmasının acil ve elzem olduğunu konuştuk, raporladık.”

Ticari hayatın durumu ile ilgili bilgi veren Balcıoğlu, Tekstilde ve birçok sektörde, Avrupa pazarları başta olmak üzere taleplerde daralma ve vadelerde kısalma yaşanması ekonomik canlılığın kaybolmasına yol açtı. Örgü sektörü iyi durumda ama dokuma sektörü beklenen ivmeyi yakalayamadı. Firmaların satış politikaları ve alışkanlıkları değişti. Büyük ölçekli siparişler artık yok. Perakende sektörü ciddi darbe aldı. Bu da tekstil sektörü piyasasını zorlaştırıyor. Başka bir önemli konu, gıda sektöründe yem fiyatlarının artmasına karşın süt fiyatlarının Ulusal süt Konseyi tarafından sabit tutulması en büyük şikayet konusu. İnşaat sektöründe faizlerin düşmesiyle konut stoku azaldı ancak yeni satış yok. KDV oranlarının ve tapu harçlarının yeniden düşürülmesi satışları artırabilir. Maliyetlerin düşürülmesi için demir ve çimentoda KDV indirimi yapılması talepleri gündeme geldi. Hizmetler sektöründe otomotivde hızlı yükselişin ardından fiyatların artmasıyla durgunluk başladı. Otobüslerde yüzde 50 kapasite sınırlaması maliyetleri artırdı. Fiyatların artması ile yolcuların otobüsle seyahat etmek yerine uçakla seyahat etmelerine ve sektörde iş kaybına yol açtığı yoğun olarak gündeme geliyor. İş güvenliği sektöründe KDV indirimi talebi, sigorta sektöründe ise mesafeli satış yönetmeliğinin iptal edilmesi talepleri var.” diye konuştu.

Irak pazarına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Balcıoğlu, “Irak Başkonsolosu ile bir araya gelerek Kahramanmaraş’ı ve sektörlerini anlattık. İşbirliği imkanlarını değerlendirdik.” dedi.

Facebook istasyon projesi ile ilgili müracaatı yaptıklarını hatırlatan Balcıoğlu, “Facebook burada yazılımcı yetiştirip program yazdıracak. Beğendiği programları satın alacak.” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Meclis üyeleri sektörlerin sorunları ve yeni döneme ilişkin görüşlerini ve önerilerini aktardı.