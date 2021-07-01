KMTSO Meclisi Haziran ayı toplantısını yaptı
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Haziran ayı 32. meclis toplantısı koronavirüs tedbirleri kapsamında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 01.07.2021, 12:35 01.07.2021, 16:17
Gerçekleştirelen meclis toplantısında KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, gündeme ilişkin maddeleri yönetim kurulu üyeleriyle paylaştı.
Başkan Öksüz almanya’daki temasları konusunda da bilgiler paylaştı.
Ardından KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise ülke ve Kahramanmaraş ekonomisindeki son durumu paylaştı.
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