KMTSO meclisi mart ayı toplantısını yaptı

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun yanı sıra Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, Mart ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.

Toplantıda, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları Meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar ve ekonomik durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ın öne çıkan sektörlerinin durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Öksüz konuşmasında şu hususlara yer verdi: “Biliyorsunuz ilimizde iki sanayi kolu güçlü, bunların bir tanesi tekstil, tekstilin içinde de iplikte daha yoğun çalışıyoruz. Bir de çelik eşya sektörü ikinci sırada geliyor. Bu iki sektörün de çıkışı ihracata dayandığı için çok şükür o konuda şanslıyız. Son günlerde dünyada talep artışı nedeniyle sektörlerimiz pazar sıkıntısını ortadan kaldırdı. Bu süreçte bazı sektörler çok karlı çıktı. Bazı sektörler çok etkilendi. Özellikle turizm ve hizmet sektörü en fazla etkilenen sektörlerden sizin de malumunuz. Ama ihracata dayalı tesisler için bir pazar oluştu. Kahramanmaraşlı sanayicilerimiz oldukça yatırıma meyilli. İş dünyamızda yatırım heyecanı yeniden artırmış bulunuyor. Artık organize sanayi bölgesi harici yerlere yatırım yapmamalıyız. Özellikle bir kısım fabrikalarımız eskidi. Ama yeni makinaları kurmak için eski fabrikalar elverişli değil. Bu yatırımları bir organize sanayi bölgelerine toplamak çok önemli. Ama yatırım yaparken uzun dönemli düşünerek çok akılcı yatırımlar yapmalıyız. Teknolojiyi asla ihmal etmeyelim ve sanayimizi çeşitlendirelim.”

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun yaptığı konuşmada salgın süreci boyunca istihdam ve üretimin devamı için gösterdiği gayretten dolayı iş insanlarına teşekkür etti. Coşkun konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bilindiği üzere olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Salgın hastalık nedeniyle ilimizde sağlık çalışanlarımız kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları görevli personelimizle birlikte ülkemizin ve şehrimizin ekonomisini ayakta tutan siz değerli iş insanlarımız da büyük bir fedakârlık örneği sergiliyor. Salgın süreci boyunca ilimizde istihdam ve üretimin devamı için göstermiş olduğunuz olağanüstü gayretten ötürü devletimiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Birçok sektörde faaliyet gösteren siz değerli iş insanlarımızın ilimizin yıllık yaklaşık 2 milyar doların üzerindeki dış ticaret hacmini her geçen gün daha da artıracağına olan inancımız tamdır. Farklı sektörlerde ilimizi ulusal ve uluslararası mecralarda söz sahibi yapan siz değerli iş insanlarımızın başarılarını daha da üst seviyelere çıkarabilmek için kamu kurum ve kuruluşları olarak her zaman yanınızda olduğumuzun bilinmesini isterim. Üretim ve istihdamına katkı sağlayan her bir iş insanı bizim için çok değerlidir. Yine kamu ve özel sektör işbirliğinin öneminin yatırım ve istihdamına olan etkisinin de farkındayız. Pandemi süreci bir gün elbette bitecek tıpkı salgınla mücadele öncesi ve esnasında olduğu gibi sonrasında da birlikte yapacağımız çalışmalar ve göstereceğimiz gayret ilimizin ekonomik ve sosyal açıdan kaderine direkt olarak etki edecektir. Bizler inanıyoruz ki Kahramanmaraş’ta iş insanlarımızla sanayiden turizme ulaştırmadan enerjiye birçok sektörde birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir dayanışma örneği sergilersek kalkınma hamlelerinin de meyvelerini her sektörde fazlasıyla alırız. İlimiz ekonomisi ve istihdamı adına emek veren herkese bir kez daha gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.”

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise Mart ayı faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Balcıoğlu şöyle konuştu: “2020 yılı bizim için çok kötü geçmedi. Pandemide Nisan ve Mayıs ayında ihracatımızın düşmesine rağmen yılı %6 düşüşle tamamladık. Yatırım teşvik belgemizin artış oranı %1088. Türkiye’deki artış %43,5. Bu yatırım talebiyle burada bir kere daha söylemek istiyorum, övünerek söylediğimiz Türkiye’de yatırım teşviklerini %100 yatırıma dönüştüren tek iliz. Bunları da yatırıma dönüştürdüğümüzde Kahramanmaraş bir kat daha büyüyecek. Açılan şirket sayısı çoğalmış, kapanan şirket sayısı azalmış. 2019 Aralık ayında 144 bin olan istihdamımızı 2020 Aralık ayında 157 bine çıkarmışız, %9 artırmışız. 2021 yılında bir önceki yıla göre %23 oranında ihracatımızı artırdık.”

Özel sektörün sorunlarını toparlayarak ilgili bakanlıklara ilettiklerinin altını çizen Balcıoğlu, “Bize aktarılan 102 problemlerimizi bakanlıklarımıza ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne aktardık. Bunlardan 65’i Meclis üyelerimizin talepleri doğrultusunda yasalaşmış, 37’si yasalaşmayı bekliyor. Pandemi sürecinde sağlık kurumlarımıza tulum ve bot desteğinde bulunduk, filyasyon ekiplerine araç desteğinde bulunduk. Vefa sosyal destek gruplarına ikaz yeleği, güvenlik yeleği desteğinde bulunduk, maske, sağlık kurumlarına test çubuğu ve benzeri malzemeler verdik.” diye konuştu.

Tanıtım ve turizm hamlesi başlatmak istediklerini vurgulayan Balcıoğlu, “Geçen yıl dondurma ile başlayacaktık. Nisan ayında uluslararası dondurma festivalinde ama pandemiden dolayı olmadı. Sim sırmayı tanıttık, Ender Saraç’la tarhanamızı, paçamızı ve biberimizi tanıttık. Cüneyt Asan ve Adnan Şahin’le yöresel yemekler halkın mutfağı programında NTV’de çok ses getiren bir çalışma yaptık. Maraş Dondurması mahkeme kararı bizim lehimize sonuçlandı. Sonucu, yani süreci bekliyoruz. Süleymanlı Köyü’nde projemize başladık, bu köyde 13 kültür varlığı mevcut. Germanicia’da bir alanın tamamen turistlere açılacak bir hale getirilmesini üstlendik.

Yatırım alanları ile ilgili bilgi veren Balcıoğlu, “Islah OSB çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlık yetkilileri ile yerinde incelemeler yapıldı. Türkoğlu’ndaki çalışmalar

tamamlanıyor. Türkoğlu OSB genişleme alanı için çalışmalarımız var. Yine Türkoğlu’nda Gıda İhtisas OSB kararı çıktı. Müteşebbis heyetini kuruyoruz.” dedi.

Havayolu ulaşımındaki sorunlara değinen Balcıoğlu 1 milyar dolar ihracat yapılan şehirde dünyaya ulaşmak zorunda olduklarını söyledi. Balcıoğlu şöyle devam etti: “DHMİ’den teknik ekip geldi, uçuş iptallerinin olmaması için çalışma yaptı. Artık uçak iptallerimizin olmayacağını umuyoruz.

Metal mutfak eşyalarındaki cam kapak sorunu ile ilgili olarak TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in ve sektör temsilcilerinin katılımı ile toplantı yaptıklarını hatırlatan Balcıoğlu, “Dört aydan beri Şişecam’dan kapak alamıyoruz. Tencere hazır ama kapağı olmadığı için sevk edemiyoruz. İthalatı da mümkün değil çünkü çok vergi var. Bizim de isteğimiz devlete ek bir yük getirmesin, sorun çözülünceye kadar ek vergileri kaldıralım.” diye konuştu.

Eximbank Şubesi’nin faaliyete başladığını söyleyen Balcıoğlu, “İhracat yapan tüm arkadaşlarımızın gelip tanışmasını rica ediyorum. Tüm iş alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın başlattığı 81 ilde ihracat kampanyasında 5 pilot ilin arasına biz de girdik. Amaç ihracat kapasitesi olup da ihracat yapamayan KOBİ’lerimizin ihracata başlaması. Yine Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülecek Hiser projemiz onaylandı, amacımız bilişim sektörüne yönelik kümelenme ve ihracat kabiliyetinin artırılması.” dedi.

Balcıoğlu konuşmasının devamında şu hususlara değindi: “Gaziantep Üniversitesi Teknokent’le birlikte AB yeşil mutabakat çerçevesinde çalışma başlattık. Bütün işletmelerimizin bu çalışmaya dahil edeceğiz. Doğaka’nın çok kısa sürede çıkacak bir desteği var. Seracılık. Gıda sektörü pandemiden sonra çok özel bir yere sahip olacak. Kanatlı et üretiminde desteklenen iller arasında değildik Tarım ve Orman Bakanlığı’na bununla ilgili müracaatımızı yaptık. Milletvekillerimize de bilgi verdik. Onların da desteğiyle şehrimiz bu kapsama alınacak, sözünü aldık. 12 Şubat Kahramanmaraş’ın kurtuluşu, yani bizim bayramımız. Sevinç günümüzle dünyanın bildiği 14 Şubat Sevgililer gününü birleştirip “Maraş sevdası başkadır” sloganıyla sosyal medyada tanınan isimlere hediyeler gönderdik. Çok ses getiren bir çalışma oldu.”