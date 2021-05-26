KMTSO Meclisi Nisan ayı toplantısını yaptı

Meclis Başkanı Hanefi Öksüz Başkanlığında, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve Meclis üyelerinin katılımları ile online olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın ilk defa ihracat rakamlarının 116 milyon dolara çıktığını belirtti.