KMTSO Meclisi Şubat ayı toplantısını yaptı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclisi 28. Olağan Toplantısını yaptı. Toplantı, koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 24.02.2021, 17:06 24.02.2021, 17:17
KMTSO Meclisi Şubat ayı toplantısını yaptı

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun yanı sıra Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, Şubat ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.   

Toplantıda, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları Meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar ve ekonomik durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, yaptığı konuşmada ihracatta yaşanan sorunlar ve girdi maliyetlerinin artışına dair açıklamalarda bulundu.

Öksüz konuşmasında şu hususlara yer verdi: “Yurtdışından yüksek fiyatla aldığımız hammaddeleri işleyip şimdi düşük dövizle satmak durumundayız. Çok büyük bir başarı gösterdik Türkiye ihracatında. Umarım bu durum devam eder ama dövizin durumu ve yılbaşından buyana artan maliyetler, asgari ücret zammı ve diğer artışlar dolayısıyla işimizi zorlaştırdı. Türkiye’de bu sorunu hep yaşıyoruz. Şirketlerimiz fiyat istikrarsızlığından çok daha fazla etkileniyor. Bunun için istikrar çok önemli.”

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise Şubat ayı faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Balcıoğlu şöyle konuştu: “Covid 19 Sonrası Dünya Ticari Trendleri Ve İhracatta Hedef Pazar Belirleme Stratejileri eğitimlerini verdik. İhracat Destek Ofisimizin kuruluşu ile birlikte şehrimizde ihracat yapmayan bir işletmemiz kalmayacak diye bir karar aldık. Bu yönde yürüyoruz, firma ziyaretlerimiz devam ediyor. Yurtdışından alım taleplerimiz geldi bu ay. Irak’tan, Romanya’dan, İsrail’den, Bangladeş’ten ve İngiltere’den. Kahramanmaraş’ımızın Ocak ayı itibari ile durumu şu: Ocak ayı ihracatında iller sıralamasında 17. sırada yer almaktayız. Tekstilde %22 artış sağladık geçen ayın Ocak ayına göre. Metal Mutfak Eşyalarında %33 artış sağladık geçen yılın Ocak ayına göre. Hazır Giyim ve Konfeksiyon ’da %38 artış sağladık geçen yılın Ocak ayına göre. İklimlendirme dediğimiz klima santralleri ile ilgili %153 artış sağladık. Bunlar bizim övünç kaynaklarımız. Bu konuda arkadaşlarımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş Ticaret Borsası, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası başkanları olarak kent ile ilgili konularda ortak hareket etme kararı aldıklarını ifade eden Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’ın bütünü ile ilgili daha hızlı hareket edebilmek için bir karar aldık. Arkadaşlarımızın hepsi bu karara saygıyla biz varız her zaman beraberiz diye sağ olsunlar bize güven verdiler. Ocak ayında Mahir Bey’in başkanlığında milletvekillerimizi, Belediye Başkanlarımızı, İl ve ilçe Başkanlarımızı davet edip sorunlarımızı anlatmıştık. Burada birinci sorunumuzun yatırım yeri sorunu olduğumuzu söylemiştik. Fırat Başkan ve milletvekillerimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ı ziyaret ettiler. Sayın Bakanın talimatı ile bir heyet şehrimizde bir inceleme ve sahaları gezileri yaptı. Olumlu bir raporla gittiler. Islah OSB’den başlamak üzere yeni yatırım alanları için hızlıca çalışıp bize bildirecekler. Havaalanı ve uçak seferleri ile ilgili yoğun iptaller yaşanıyordu. Yine milletvekillerimize bunu arz etmiştik. Bu konuyla ilgili de bir ekip geldi ve bir hafta burada çalıştı. Onlar da olumlu bir sonuç yazmak üzere gittiler. İnşallah yakında bunların haberini alacağız. Odamızda hem Oda personelimiz ile ilgili hem de üyelerimiz ile ilgili daha verimli nasıl çalışacağımız ile ilgili bir çalışma başlattık. Bunun için bir sistem kurmaya çalıştık, bu sitem için de DOĞAKA’dan destek aldık.” dedi.

Balcıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin Kültür ve Turizm Elçileri diye bir Platform oluşturuldu. Bu platforma Türkiye’de ilk defa grup olarak toplu olarak Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi olarak sizin adınıza müracaat ettik. Yakında elçilik beratlarını size gönderecekler. Ziraat Bankası ile bir protokol imzaladık, Odalar Birliğinin imzaladığı bir protokolün Kahramanmaraş’ta ve bölgede bir tanıtımı yapıldı, biz de protokolünü imzaladık. Oda üyelerimize kredi kartı ile mal alımlarında bir nevi kredi verecekler daha yüksek miktarda. Daha sonra biz Vakıflar Bankası ile benzer bir kredi protokolü imzaladık. Vakıflar Bankası Gayri Nakdi Kredilerde yani Teminat Mektubu kredilerinde %50’ye varan Oda üyesi arkadaşlarımıza bir indirim yapacak. Bunu mutlaka gidip konuşmanızı, sormanızı ve bundan faydalanmanızı isterim. Güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum.

“Maraş Sevdası Başkadır” temalı bir hediye gönderdik internet fenomenlerine. 12 Şubat ile 14 Şubat Sevgililer gününü birleştirip ikisinin ortasında Maraş sevdası temalı bir hediye paketi gönderdik. Sizlerden gelen bir talep vardı. Zincir marketlerle ilgili. Bu marketlerde her şey satılıyordu bunu Türkiye Odalar ve Birliği’ne ve Bakanlığa yazdık. Bunun da taslağı oluşturuldu.”

#Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası #Kahramanmaraş #KMTSO #Aksu Haber #aksu tv haber #KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz
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