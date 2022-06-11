KMTSO sektör temsilcileriyle bir araya geldi!

Bu kapsamda Yaşar İce da düzenlenen kahvaltı programında inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya gelen KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu sektörün ana problemleri hakkında bilgiler aldı.

Sektör temsilcilerinin her birinin sorunlarını tek tek dile getirdiği toplantıda çözüm önerileri üzerine konuşuldu.

Toplantı sonunda bir açıklama yapan KMTSO 13. Meslek komite başkanı veli yıldırım toplantı hakkında bilgiler verdi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu çok verimli bir toplantı geçirdiklerini belirterek kent de ticaret ve sanayi alanındaki bütün sektörleri desteklediklerini ifade etti.