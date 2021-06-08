KMTSO tarafından düzenlenen ‘İş Dışı Buluşmaları’ yoğun ilgi gördü!
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin tanışması ve aralarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefiyle Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) ve Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu’nun (KAGEGİK) organize ettiği bu yıl ise ikincisinin gerçekleştirildiği ‘İş Dışı Buluşmaları’ yoğun ilgi gördü.
KAHRAMANMARAŞ 08.06.2021, 13:24 08.06.2021, 17:37
Programda bir konuşma gerçekleştiren KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu gerçekleştirilen programın önemine dikkat çekti.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise tanışmanın ve tanıştırmanın iş dünyasındaki önemini vurguladı.
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